Ялта, Крым, 14 июня, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица выступит в Крыму вместе с фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra. Единственный концерт состоится 23 июля в Ялте, сообщают организаторы мероприятия.

Victor Dmitriev Эмир Кустурица

«Музыка для великого режиссера, двукратного лауреата Каннского кинофестиваля, давно превратилась в основное занятие», — говорится в сообщении на сайте концертного зала «Юбилейный».

Коллектив выступит с программой «По млечному пути» — именно так называется фильм режиссера о боснийской войне, вышедший в 2016 году. Музыканты исполнят композиции из фильмов Кустурицы: «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», «Аризонская мечта», «Завет».

Группа The No Smoking Orchestra была создана в Сараево в 1978 году, на счету коллектива более десяти альбомов. Кустурица вошел в состав группы в 1986 году в качестве бас-гитариста.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм Эмира Кустурицы «По млечному пути» был признан лучшей художественной картиной международного кинофорума «Золотой Витязь», который проходил в Севастополе в мае. Главные роли в фильме исполнили сам режиссер и итальянская актриса Моника Белуччи.

В декабре 2016 года, перед премьерой картины в Москве, Кустурица заявил о том, что больше не будет работать в кино в качестве актера. Кроме того, режиссер отказался в дальнейшем снимать фильмы про войну.

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