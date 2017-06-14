Тбилиси, 14 июня, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Перед тем, как Венецианская комиссия Совета Европы окончательно утвердит рекомендации и заключение по проекту изменений в Конституцию Грузии, президент Грузии Георгий Маргвелашвили еще раз напомнит комиссии свою позицию по этому законопроекту.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По информации пресс-службы президента Грузии, с этой целью в пленарном заседании комиссии, которое назначено на 16 июня, примет участие парламентский секретарь президента Анна Долидзе.

«Как парламентский секретарь президента я направляюсь в Венецию, чтобы принять участие в пленарном заседании Венецианской комиссии и представить позицию президента. А также для того, чтобы встретиться с членами Венецианской комиссии и ознакомить их с нашей позицией, которая касается конституционных изменений. Особенно нас волнует то, выражены ли в этих изменениях ценность демократического развития нашей страны, механизмы уравновешивания, вопросы безопасности и защищенности нашей страны и все те темы, на которых президент и мы заостряли внимание все это время», — заявила Анна Долидзе.

Ранее грузинские СМИ обнародовали часть положений предварительного заключения комиссии. Причем, и председатель парламента, и администрация президента, и оппозиция сразу же заявили, что в этом заключении отражается именно их позиция по данному законопроекту. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе также заявил, что текст заключения комиссии получили только он и администрация президента, из чего сделал вывод, что в СМИ информация и текст заключения просочились из администрации президента.

Ранее председатель парламента заявил, что к слушанию конституционных изменений в первом чтении парламент приступит после того, как будет утверждено заключение Венецианской комиссии.

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