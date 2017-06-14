Волгоград, 14 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Проект строительства автомобильного обхода вокруг Волгограда может получить федеральный статус. Этот вопрос рассматривался 13 июня на совещании в Росавтодоре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Talk-s.ru Проект обхода Волгограда

Подведомственному Росавтодору ФКУ Упрдор Москва — Волгоград было поручено проанализировать разработанный ранее региональными дорожниками проект трассы. Федеральным экспертам предстоит определить оптимальное количество необходимых транспортных развязок и стоимость работ. По итогам аудита будет подготовлено предложение о проведении корректировки проектной документации и её направлении на утверждение Главгосэкспертизы России.

Как отметил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, в настоящее время администрация Волгоградской области решает земельно-имущественные вопросы на территории, где пройдет трасса. На сегодняшний день уже выполнено отведение 80% земельных участков по предполагаемому маршруту.

Реализовать проект планируется в несколько этапов. Первым из них может стать строительство 14-километрового участка дороги от трассы Волгоград — Астрахань до пересечения с трассой Волгоград — Котельниково. На сегодняшний день данный маршрут является одним из наиболее актуальных для транспортной сети региона и оптимального распределения транзитных потоков.

Напомним, вопрос возведения трассы обсуждался в ходе рабочих поездок в регион главы Минтранса РФ Максима Соколова, о необходимости решения данного вопроса неоднократно заявлял председатель комитета по транспорту Государственной думы РФ Евгений Москвичёв.

Как подчеркнул на оперативном совещании в октябре 2016 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, «строительство объездной дороги имеет первостепенное и стратегическое значение для развития экономики Волгоградской области».

«Это необходимо учитывать при подготовке документов, решении конкретных вопросов по земле. Мы введём в оборот десятки тысяч гектаров, появится и сопутствующая инфраструктура, дорожно-сервисные предприятия», — подчеркнул глава региона.

По его словам, реализация проекта позволит вывести потоки транзитного транспорта из Волгограда, что значительно снизит нагрузку на дорожную сеть города, создаст более комфортные условия для жителей, снизив уровень автомобильного шума.

«Объездная дорога также позволит принять управленческие решения по развитию общественного транспорта», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда ведётся ещё с 2009 года. В начале 2011 года был утверждён градостроительный план земельного участка, необходимого для строительства автомобильной дороги. В 2014 году были объявлены конкурсы на строительство южного участка. В конкурсную документацию неоднократно вносились изменения. В сентябре 2014 года появились первые претенденты. Так, за право стать концессионером строительства платной дороги намеревалась побороться ОАО «Главная дорога», контролируемая через кипрский офшор Farncomb Ltd УК «Лидер» российского бизнесмена Юрия Ковальчука.

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Согласно проекту общая протяженность автотрассы составит почти 100 км. Стоимость оценивается в 20 млрд рублей, из них 12,5 млрд рублей должны составить инвестиции концессионера, чьи затраты будут окупаться за счет сбора платы за проезд. Дорога условно разделена на северный и южный участки: конкурс пока объявлен только на строительство последнего (47 км). Приём заявок должен был продлиться до октября, а победитель определится в начале 2015 года, тогда же и планировалось начать строительство, завершить которое инвестор должен был к 2018 году.

Сообщалось, что обход Волгограда будет начинаться в районе поселка Чапурники Светлоярского района, завершится южный участок трассы выездом на поселок Самофаловка Городищенского района. Магистраль соединит три федеральные автодороги: М-21 «Волгоград — Каменск-Шахтинский», М-6 «Каспий» и «Подъезд к городу Элиста».

Однако потенциальных инвесторов не нашлось, и конкурс был признан несостоявшимся ввиду отсутствия предложений. В октябре 2016 года президент России поручил правительству и региональным властям представить предложения по строительству дорожного обхода Волгограда. Сделать это необходимо было до 1 февраля 2017 года.