Красногорск, 14 июня, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Урожай грибов в Московской области в 2017 году может превысить прошлогодние показатели благодаря влажной и прохладной погоде. Об этом сегодня, 14 июня, заявил глава комитета лесного хозяйства региона Иван Советников, сообщается на сайте облправительства.

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«Грибы — это, то царство, которое любит погоду нежаркую и влажную, так что мы надеемся, что такая погода будет способствовать хорошему урожаю грибов», — сказал Советников.

По его словам, в лесах Подмосковья уже можно найти первые грибы, однако большинство начнут расти с середины июля.

Отметим, в Москве и Подмосковье установилась пасмурная дождливая погода, что способствует росту грибов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орехово-Зуевском районе Московской области были обнаружены краснокнижные грибы — березовик розовеющий (или окисляющийся) и паутинник фиолетовый. Как отмечают специалисты, грибы пригодны в пищу, но из-за малочисленности, их сбор в Подмосковье запрещен.

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