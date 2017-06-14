Москва, 14 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. На мировых финансовых рынках преобладает осторожный настрой в ожидании итогов заседания ФРС США. Мировые фондовые площадки демонстрируют осторожный оптимизм, чего не скажешь о сырьевом сегменте. Нефть марки Brent продолжает депрессировать в районе отметки $48, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

Pixabay.com Добыча нефти

По его мнению, «попытки расшевелить быков выглядят вялыми и привлекают продажи. В краткосрочной перспективе влияние на ход торгов окажут данные Минэнерго США по запасам, от которых игроки не ждут ничего хорошего после того, как вчерашний отчет Американского института нефти просигнализировал о неожиданном росте объемов».

«Если в отчете будет превалировать негативный окрас, цены оставят текущие попытки восстановления и рискуют вернуться под отметку 48. Не дал поводов для покупок и доклад Международного энергетического агентства, которое признало, что предложение на мировом рынке будет расти быстрее, чем спрос», — отметил эксперт.

«Также отскоку нефти препятствует повсеместное улучшение настроения по доллару, который укрепляется против основных валют в ожидании вердикта Федрезерва. Главное, что интересует сейчас участников рынка — как регулятор оценит перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и какие сигналы даст в отношении сокращения баланса, приступить к которому ЦБ планирует в 2017 году», — пояснил Диргин.

«Оживление спроса на доллар заставило пару евро/доллар откатиться под отметку 1,12, за которую евро борется уже больше недели. При этом внутридневной диапазон пары выглядит очень ограниченным на фоне затишья перед оглашением итогов заседания американского ЦБ. Если доллар получит от ФРС сигнал к росту, единой валюте придется обосноваться ниже психологического уровня», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня нефть подешевела на данных API о росте запасов в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,86%, до 48,30 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 1,01% — до 45,99 доллара за баррель.

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