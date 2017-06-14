Вашингтон, 14 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Заявления Вашингтона по поводу «угрозы» энергетической безопасности ЕС в связи с реализацией проекта «Северный поток-2» — это очередное свидетельство того, что американская сторона пытается политическим путем ослабить энергетическую систему России, а в приоритете и экономику страны. В то же время планы по замене российского трубопроводного газа в ЕС на СПГ из США пока не имеют ничего общего с реальностью. Об этом сегодня, 14 июня, в интервью ИА REGNUM заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник.

Pixabay.com Дядя Сэм против

«В прошлом году были тестовые поставки. Если бы это было выгодно, газа из США было бы больше в Европе. Они проигрывают полностью в коммерции. Тем более, что СПГ продолжает дешеветь. Все перехватывает Азия. Американцам никак не потеснить сетевой газ «Газпрома» в любом случае», — подчеркнул эксперт.

Дело в том, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил, что Евросоюзу не стоит увеличивать зависимость от поставок российских энергоресурсов. По словам представителя администрации Белого дома, Вашингтон призывает Евросоюз по крайней мере подвергнуть российский проект всем испытаниям своего регуляторного процесса.

Примечательно также, что в своем выступлении госсекретарь указал на то, что и сами США обладают немалыми объемами природного газа, а также объектами для его сжижения и поставок в ЕС. Поэтому, по словам Тиллерсона, Брюссель должен всерьез оценить то, насколько сильно европейские страны станут зависимы от голубого топлива из РФ.

Пасечник обратил внимание на то, что реализация «Северного потока-2» уже, по сути, не подвергается сомнению, несмотря на то, что европейские и американские политики пытаются этому как-то противодействовать. «Газпром» уже имеет пул европейских бизнес партнеров. Здесь будет новейшая инфраструктура, в то время как один из старых транзитных маршрутов — ГТС Украины — является весьма ненадежным, поскольку эту инфраструктуру давно не модернизировали, система морально устарела. Для исправления ситуации с ГТСУ — ее капитальный ремонт, необходимы значительные инвестиции — это миллиарды долларов. Порядок финансовых вложений сопоставим с интервенциями в «Северный поток-2».

Поэтому в любом случае, по мнению аналитика ФНЭБ, вряд ли можно этот проект развернуть. Возможно как-то ему препятствовать, отдалить горизонт запуска или усложнить финансирование, но все эти барьеры «Газпром» пока успешно обходит. Например, модель финансирования газопровода была просто изменена, в то время как пропорции вложения средств остались примерно теми же.

«Брюсселю важно в политическом русле своем двигаться, отрабатывать в том числе и ориентировки Вашингтона. По большому счету, это не просто словесные интервенции, это политическое противостояние, и все это вытекает в попытки блокировать экспортные энергетические проекты России. Американцы будут продолжать пытаться влиять на нашу энергетическую политику с целью ослабить этот сектор, ослабить потенциал поступлений в бюджет и ослабить в целом нашу экономическую систему. Такая цепочка. Она неизменна. Есть прицельные проекты, в том числе и «Северный поток-2», которые попадают в этот объектив», — заключил Александр Пасечник.