Вологодская область, 12 февраля, 2007, 16:55 — ИА Регнум. В Череповце открылся турнир среди дворовых хоккейных команд "Золотая шайба", сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организатор мероприятий - городской спорткомитет. До 4 марта им будет определен победитель среди 9-ти дворовых хоккейных команд. Основные состязания пройдут на улице Монт-Клер, в одной из 13-ти построенных за счет муниципального бюджета хоккейных коробок.

Добавим, что в Череповце в рамках целевой программы "Развитие хоккея с шайбой" на 2007-2008 годы на развитие детского дворового хоккея поступит 6,3 млн. рублей. В 2007 году за счет этих средств во дворах построено 13-ть хоккейных коробок. На финансирование программы в этом году поступит 3,8 млн. рублей. Из них 1,8 млн. рублей будет направлено на асфальтирование 6-ти хоккейных площадок, на их базе планируется организовать универсальные спортивные площадки, 250 тыс. рублей - на установку спортоборудования на данных площадках. Таким образом, будет решаться основная проблема - наличие спортивных баз по месту жительства череповчан. В 2008 году на развитие детского дворового хоккея в Череповце направят 2,55 млн. рублей. Из них 800 тыс. - на установку дополнительных 4-х хоккейных площадок.

Как ожидается, результатом программы станет ежегодное увеличение на 100 человек детей и подростков, занимающихся хоккеем по месту жительства. В настоящее время в городских турнирах дворового хоккея "Золотая шайба" регулярно участвуют 120 человек, 7 дворовых команд. Всего планируется привлечь к занятию хоккеем 220 ребят, создать 13 дворовых команд.