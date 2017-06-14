Александрия, США, 14 июня, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Инцидент произошел в городе Александрия (штат Вирджиния) на бейсбольном поле, где шла тренировка перед благотворительным матчем с участием членов Конгресса.

Andersen.af.mil Выстрел

Ранены конгрессмен США от Республиканской партии Стив Скализ и несколько его помощников.

Подозреваемый арестован, его доставили в отделение полиции. Подробности инцидента и состояние здоровья конгрессмена уточняются.

По некоторым данным, нападавший был вооружен полуавтоматической винтовкой, он совершил более 50 выстрелов.

Город Александрия находится в 11 километрах от Вашингтона.