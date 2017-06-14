Одесса, Украина, 14 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Власти Украины работают над поиском оптимальной комбинации механизмов, которые помогут силовикам усилить контроль на границе с Российской Федерацией. Об этом, как передает украинское издание «Сегодня», сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Одессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский боевик

«Мы (власти Украины) должны надежно контролировать, кто пересекает нашу границу, — сказал министр. — Мы находимся в состоянии войны с РФ. И поэтому должны стремиться к тому, чтобы внедрить эффективный контроль».

Климкин добавил, что альтернативой визовому режиму между Украиной и РФ могут стать биометрические паспорта и заблаговременное информирование гражданами о пересечении границы в электронном виде.

«Это даст нам (властям Украины) возможность дополнительного контроля», — сказал министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 г. Европарламент принял решение о введении безвизового режима между Евросоюзом и Украиной. На фоне этого в Киеве вновь подняли вопрос об ограничении свободного перемещения граждан между РФ и Украиной.

Читайте также: Глава МИД Украины хочет «ужесточить» контроль за гражданами РФ

Читайте также: Климкин: Граждане РФ должны предупреждать о намерении посетить Украину