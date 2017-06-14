Луганск, 14 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум.

Украинские спецслужбы собирают данные о журналистах, работниках СМИ ЛНР и их родственниках, которые проживают на подконтрольной Украине территории. Об этом 14 июня рассказал заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов.

Torange.biz Служба Безопастности Украины

Вербовка происходит прямо на линии разграничения, которую пытаются пересекать жители ЛНР. Дальше идут угрозы их родным.

«В распоряжении Министерства государственной безопасности республики имеются неопровержимые данные о целом ряде таких случаев. Сотрудников СМИ под угрозой расправы над ними или их родственниками не только принуждают доносить на их коллег, «сливать» информацию о работе других изданий, но и заставляют подписывать без ознакомления заранее подготовленные или чистые «допросные» листы, которые заполняют необходимыми для спецслужбы «признаниями», — рассказал Басов.

Сотрудники МГБ ЛНР уже установили личности представителей СБУ, которые занимаются такой вербовкой. Все факты подобных вербовок с МГБ ЛНР не могут обнародовать из «соображений безопасности, но данные уже переданы в МВД ЛНР для возбуждения уголовных дел». Эти данные также будут переданы представителям на Минских переговорах для того, чтобы сообщить информацию в международные правозащитные организации. В МГБ ЛНР подчеркнули, «что деятельность СБУ в отношении работников СМИ является абсолютно противоправной».

Буквально накануне СБУ была задержана бывшая сотрудница Государственной телерадиокомпании Юлия Чумикова. Девушка ранее работала на телеканале «Луганск 24» и находилась в базе «Миротворец», однако решила получить украинский загранпаспорт. Девушку более шести часов допрашивали в Северодонецке, заставили подписать полупустые листы с показаниями, надолго забрали телефон и досматривали его.