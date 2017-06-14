Верхний Уфалей, Челябинская область, 14 июня, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Житель Верхнего Уфалея устроил беспорядочную стрельбу ночью в городе из своего карабина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

BenjaminNelan Перестрелка

ЧП случилось в ночь с 13 на 14 июня неподалеку от центра города, устроил стрельбу местный житель 1966 года рождения. В местное отделение полиции поступили звонки от жителей расположенных неподалеку домов. В район происшествия выдвинулся наряд. Стрелка задержали. У него оказался карабин «Сайга-410», из которого верхнеуфалеец и производил стрельбу. Мужчина ранее не судимый был в состоянии алкогольного опьянения. Документы на оружие были предъявлены, оказалось, что карабином мужчина владеет на законных основаниях.

Как выяснилось, первыми отреагировали на стрельбу местные жители, находившиеся неподалеку на свадьбе. Имеет ли инцидент отношение к проходившей недалеко от стрельбы свадьбе, выясняют следователи. Ведется опрос очевидцев.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по пункту 2 «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Решается и вопрос о мере пресечения для виновника инцидента. В случае признания вины ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Отметим, закон о штрафах за стрельбу в общественных местах был принят 18 июня 2013 года. Поводом к принятию послужил инцидент в центре Москвы на Тверской улице, произошедший 30 сентября 2012 года. Участники свадебной процессии открыли стрельбу в честь молодоженов. Из травматического оружия были осуществлены выстрелы из окон автомобилей. Порядка 15 участников процессии были доставлены в отделение полиции, составлены административные протоколы по различным правонарушениям, от недопустимой тонировки на стеклах окон автомашин, до неправомерности использования звуковых сигналов. Госдума через нескольких дней после инцидента разрешила полиции применять оружие против уличных стрелков.

Напомним, за стрельбу в населенном пункте стрелявшему грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, с конфискацией оружия и боеприпасов. Дополнительно может быть наложен запрет на приобретение и хранение оружия на срок от 1,5 до 3 лет. Имеющееся оружие может быть конфисковано. Для стрелков в пьяном виде наказание более суровое — штраф вырастает до 150 тыс. рублей, запрет на ношение оружия — от 5 до 7 лет.