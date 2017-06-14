Киев, 14 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В четвертый раз продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине кабинет министров, сообщает 14 июня УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, решение о продлении чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики еще на месяц было предложено премьер-министром Владимиром Гройсманом и принято единогласно на очередном заседании правительства. Таким образом, критическая ситуация в энергетике на Украине сохраняется уже пятый месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине был введен 17 февраля в связи с дефицитом угля антрацитовой группы, который перестал поставляться на территорию Украины из-за блокады Донбасса. Режим чрезвычайной ситуации продлевался каждый месяц: 16 марта, 12 апреля и 11 мая.

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Напомним, блокада Донбасса была объявлена радикалами в начале 2017 года, требовавшими полного прекращения торгового сообщения между Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной. В марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о государственной блокаде Донбасса, запретив грузоперевозки из ДНР и ЛНР на Украину и обратно.