Донецк, 14 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум.

Донецк посетил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Об этом 14 июня сообщил глава делегации ДНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин. Он же рассказал о результатах этого визита.

Aleksandr Sirota Миссия ОБСЕ

Во время нахождения в ДНР Сайдика сопровождал координатор экономической подгруппы на минских переговорах Пэр Фишер. Речь шла в основном об экономике, многие предприятия за время ведения войны и блокады были полностью разрушены.

«Считаю подобные визиты целесообразными, поскольку они дают возможность оценить ситуацию в Республике собственными глазами и сделать соответствующие выводы. Кроме того, это позволит помочь как в работе подгруппы по экономическим вопросам, так и в рамках Контактной группы на переговорах в Минске», — подчеркнул Пушилин.

Он также высказал надежду, что визит представителя ОБСЕ, который заинтересовался именно экономическими связями Украины и ДНР, поможет работе экономической подгруппы в Минске и принесет свои результаты.

Мартин Сайдик находился на территории Донбасса с 10 по 13 июня. В планы представителя ОБСЕ входило на месте оценить обстановку, сложившуюся в регионе после введения Украиной транспортной блокады Донбасса и перевода в марте под внешнее управление украинских предприятий.

Представитель ОБСЕ также осудил военное развитие событий в Донбассе и призвал всех участников конфликта уважать человеческую жизнь, соблюдать обязательства по международному праву и защищать гражданское население по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте также: «ОБСЕ: Среди мирного населения в Донбассе увеличилось число жертв»

По словам спецпредставителя, именно на рассмотрении этих вопросов была сосредоточена рабочая группа по безопасности.

«Было неоднократно отмечено, что использование запрещенных вооружений не должно оставаться безнаказанным», — подчеркнул он.

Сайдик также сообщил, что участники этой подгруппы высказали свои предложения по определению новых участков по разведению сил и средств. Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в дальнейшем.