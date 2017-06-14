На насосной станции Южнодонбасского водовода работают саперы и ремонтники
Донецк, 14 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум.
Запуск в работу поврежденной обстрелами ВСУ насосной станции Южнодонбасского водовода под Ясиноватой запланирован на четверг, 15 июня. Об этом 14 июня сообщил представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».
«Если все будет в порядке, день и ночь пройдут гладко и предприятие не подвергнется обстрелам, завтра мы его запустим», — сказал представитель.
Он подчеркнул, что в настоящее время на территории насосной станции продолжаются саперные и ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить сегодня, 14 июня, до конца дня.
Читайте также: Насосная станция Южнодонбасского водовода вновь остановлена
Украинская армия регулярно ведет обстрелы объектов жизнеобеспечения ДНР. В частности, серьезно страдают водопроводные и канализационные сети в прифронтовых районах. Речь идет о таких объектах, как канал Северский Донец-Донбасс, Верхнекальмиусская и Донецкая фильтровальные станции, а также Южнодонбасский водовод и системы водоотведения Докучаевска.
Насосная станция Южнодонбасского водопровода находится под контролем сил ДНР вблизи «серой зоны» под Ясиноватой. К водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обслуживают подконтрольную украинскими властям часть региона.
Кроме того, представитель предприятия «Компания «Вода Донбасса» сообщил, что сегодня очистные сооружения в Докучаевске попали под огонь подразделений ВСУ, ведется эвакуация персонала.
«Около 10:00 украинская сторона начала обстрел Докучаевских очистных сооружений. Руководство срочно выводит оттуда персонал», — сказал собеседник.
Информация об обстреле на данный момент уточняется.