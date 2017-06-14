Донецк, 14 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум.

Запуск в работу поврежденной обстрелами ВСУ насосной станции Южнодонбасского водовода под Ясиноватой запланирован на четверг, 15 июня. Об этом 14 июня сообщил представитель коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

Voda.dn.ua Донецкая фильтровальная станция

«Если все будет в порядке, день и ночь пройдут гладко и предприятие не подвергнется обстрелам, завтра мы его запустим», — сказал представитель.

Он подчеркнул, что в настоящее время на территории насосной станции продолжаются саперные и ремонтно-восстановительные работы, которые планируется завершить сегодня, 14 июня, до конца дня.

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Украинская армия регулярно ведет обстрелы объектов жизнеобеспечения ДНР. В частности, серьезно страдают водопроводные и канализационные сети в прифронтовых районах. Речь идет о таких объектах, как канал Северский Донец-Донбасс, Верхнекальмиусская и Донецкая фильтровальные станции, а также Южнодонбасский водовод и системы водоотведения Докучаевска.

Насосная станция Южнодонбасского водопровода находится под контролем сил ДНР вблизи «серой зоны» под Ясиноватой. К водоводу подключены три фильтровальные станции, две из которых обслуживают подконтрольную украинскими властям часть региона.

Кроме того, представитель предприятия «Компания «Вода Донбасса» сообщил, что сегодня очистные сооружения в Докучаевске попали под огонь подразделений ВСУ, ведется эвакуация персонала.

«Около 10:00 украинская сторона начала обстрел Докучаевских очистных сооружений. Руководство срочно выводит оттуда персонал», — сказал собеседник.

Информация об обстреле на данный момент уточняется.