Анкара, 14 июня, 2017, 14:52 — ИА Регнум. В промышленной зоне Анкары произошел взрыв, один человек погиб, сообщает телеканал Haberturk.

geralt Взрыв

По предварительным данным, взорвался газовый баллон на одном из промышленных предприятий в районе Остим. Информация уточняется.

После взрыва начался сильный пожар. На место происшествия прибыли пожарные и машины скорой помощи.

Сообщается о трех пострадавших, они госпитализированы с ранениями.