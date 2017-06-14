Псков, 14 июня, 2017, 14:50 — ИА Регнум. В Пскове выставили на торги объект культурного наследия — водяную мельницу Филиппа Кукка, около 1913 года постройки. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документация опубликована на сайте комитета Псковской области по управлению государственным имуществом. Здание вместе с земельным участком оценено в 579 тыс. рублей. Торги состоятся 12 июля.

Pleskov60.ru Мельница водяная Ф.О. Кукка

Отметим, что в настоящее время от мельницы, расположенной на улице Гоголя в историческом центре Пскова, остались лишь руины.

По одному из проектов реконструкции парка Куопио в Пскове (или так называемого Финского парка), мельницу предполагалось реконструировать под ресторан, однако эти планы остались лишь на бумаге. Инвестора под реконструкцию здания властям найти не удалось, попытка продажи мельницы в 2015 году не дала результата.