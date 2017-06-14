Киров, 14 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Группа подростков гуляла в районе ул. Производственной. Один из них решил залезть на ЛЭП, чтобы посмотреть рассвет. Друзья уговаривали подростка не делать этого, но их слова не возымели силы.

Pixabay.com Опора ЛЭП

Уже во время спуска мальчик повис, держась руками за одну из перемычек опоры. Один из его друзей увидел вспышку и услышал громкий хлопок. Поняв, что с другом произошел несчастный случай, подросток вызвал бригаду «Скорой помощи».

Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу с травмой головы, ожогами 80% головы и тела. Врачи пытались спасти жизнь подростка, но им этого не удалось. От полученных травм школьник скончался

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, в настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В полиции сообщают, что мать погибшего подростка отпустила сына ночевать к другу и не проконтролировала его местонахождение в ночное время.