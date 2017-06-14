Киев, 14 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Российские актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Оба артиста снимались в украинском комедийном сериале «Сваты».

Цуканов М.В Сайт «Миротворец»

Добрынин и Артемьева оказались в черном списке за «сознательное нарушение государственной границы Украины», а также за «незаконную гастрольную деятельность».

Николай Добрынин снимался в таких отечественных сериалах, как «Разведчицы» и «Сеть». Людмила Артемьева знакома зрителям как исполнительница главной роли в сериале «Таксистка», также она играла в фильмах «Барышня-крестьянка» и «Мамы».

Напомним, украинский сайт публикует персональные данные российских граждан, побывавших в Крыму. Как правило, в черный список попадают актеры и певцы, среди них Юрий Антонов, Дмитрий Харатьян, Дима Билан, Юлия Самойлова, Григорий Лепс, Михаил Боярский и другие.

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Однако в начале июня база данных ресурса пополнилась именами 216 пассажиров российского круизного лайнера «Князь Владимир». При этом на сайте отмечалось, что в черный список попали «работники Росморпорта, члены их семей и прочие приближенные».