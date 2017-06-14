Донецк, 14 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Впервые сигнал «Первого национального телеканала Украины UA: Перший» достигает Ясиноватой и северных районов Донецка (ДНР). Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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«С целью обеспечения трансляции передач украинских телеканалов в городах Авдеевке, Ясиноватой и на прилегающих территориях телевизионные передатчики сети «UA: Первый» (12 ТВК) и «ДоТеБе» (30 ТВК) перенесены из пгт. Очеретино в Авдеевку, где смонтированы на объекте специалистами Донецкого филиала Концерна РРТ», — отмечается в материале.

В пресс-службе добавили, что еще 8 июня в 17.30 указанные передатчики начали работу на новом объекте. «Сигнал телеканалов с Авдеевки достигает также северных районов города Донецка», — говорится в сообщении.

В то же время 14 июня министр связи ДНР Виктор Яценко заявил, что Центры социальной помощи и административных услуг ДНР предоставляют жителям подконтрольной ВСУ части Донбасса инструкции по настройке приема российских и республиканских телеканалов.

«Мы ежедневно работаем над улучшением качества вещания, а в Центрах социальной помощи и административных услуг, расположенных вблизи КПВВ, предоставляется подробная инструкция по настройке приема телеканалов, вещающих с территории республики», — сказал Яценко, слова которого цитирует пресс-служба Совмина ДНР.

В материале отмечается, что трансляция республиканских и российских телеканалов на Украине была запущена и налажена в марте текущего года по распоряжению главы ДНР Александра Захарченко.

По данным Министерства связи ДНР, это цифровой пакет, который включает в себя 10 телеканалов: четыре местных и шесть российских.

«Сейчас в ДНР работают девять цифровых передатчиков различной мощности на вышках в Донецке, Торезе и Тельманово, благодаря которым сегодня телеканалы Донецкой Народной Республики и России смотрят не только жители территории Донецкой области, временно подконтрольных Украине, но и трех соседних областей: Днепропетровской, Запорожской и Харьковской», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Донецкая областная военно-гражданская администрация (ДОВГА) согласовала план развития телекоммуникационной инфраструктуры и цифрового телевидения в Донбассе, разработанный комиссией по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины.

По словам замминистра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина, правительство согласовывает проект закона и выделение более 1 млн долл на восстановление украинского вещания в Донбассе. «Законопроект предусматривает предоставление субвенции в размере 23,6 млн (899 тыс долл) на строительство новой антенно-мачтовых сооружений в Покровске и выделение 5,8 млн грн (221 тыс долл) на закупку и установку цифровых передатчиков в Донецкой области», — сказал Золотухин.

Напомним, 7 июня назначенный Киевом председатель Донецкой ОВГА Павел Жебривскийзаявил о согласовании строительства новой вышки в Покровске (под контролем ВСУ) высотой 200 метров вместо существующей, высота которой составляет 69 метров. Он также анонсировал закупку и установку новых цифровых передатчиков стандарта DVB-T2 вдоль линии разграничения в Донбассе.