Луганск, 14 июня, 2017, 15:41 — ИА Регнум.

В Алчевске, 13 июня, в пруду МТС в районе шлаковой горы и городского кладбища сотрудниками Управления уголовного розыска МВД ЛНР, Алчевского ГОВД МВД ЛНР, а также водолазной службой МЧС ЛНР обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба МВД ЛНР 14 июня.

George Hodan Склад боеприпасов

На место происшествия для координации действий ведомств и организации поисковых работ немедленно выехал министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. В результате тщательного обследования пруда водолазами-спасателями на поверхность подняты автомат Калашникова АК-74, карабин СКС, 7 огнемётов, 3 реактивные противотанковые гранаты, подствольный гранатомёт к АК-74, 84 ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, а также около 10 выстрелов ВОГ-25 и более 20 тыс. патронов различных калибров.

В настоящее время обследование пруда продолжается. Работы усложняет значительная глубина водоёма, местами достигающая 14 метров. Полицейскими предпринимаются меры к установлению владельцев тайника. Вопрос находится под личным контролем министра внутренних дел ЛНР.

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