Ленинградская область, 14 июня, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Выдвижение кандидатов на дополнительные выборы депутата Государственной думы России по Кингисеппскому одномандатному округу №112 и депутата Законодательного собрания Ленинградской области по Кировскому одномандатному округу №9 начнётся 15 июня. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Михаил Лебединский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

«Приступили к работе избирательные комиссии. Синхронно пройдут выборы на место в Госдуму и областной парламент. Сейчас дан старт избирательным кампаниям. Наш корабль начинает плавание. С завтрашнего дня начинается выдвижение кандидатов для участия в голосовании», — сказал Михаил Лебединский.

Глава избиркома Ленинградской области напомнил, что в России насчитывается 71 политическая партия, представители которых имеют право выдвигать своих кандидатов для участия в дополнительных выборах в Госдуму в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

В Кингисеппском одномандатном округе, где проживает более 400 тыс. избирателей, будет работать 288 избирательных комиссий. Чтобы выдвинуть кандидата от партии или стать самовыдвиженцем, необходимо собрать и представить в Леноблизбирком подписи избирателей в количестве не менее 3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа. Таким образом, кандидатам необходимо собрать в свою поддержку не менее 12,5 тыс. подписей, за исключением кандидатов от 14-ти партий, имеющих право участвовать в выборах без предварительного сбора подписей.

Напомним, Сергей Нарышкин 18 сентября 2016 года победил на выборах по Кингисеппскому округу, набрав 52,49% голосов. Однако уже 22 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки, извинившись перед избирателями Ленобласти за то, что из-за новой должности Нарышкин не сможет представлять их интересы в нижней палате.

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленобласти VI созыва по Кировскому одномандатному округу №9, где проживает почти 55 тыс. избирателей, сформировано 35 участковых избирательных комиссий. Претендовать на участие в допвыборах в Ленобласти могут кандидаты от 52 партий, от пяти из которых — без предварительного сбора подписей. Остальным кандидатам надо собрать каждому около 1,7 тыс. подписей избирателей.

На допвыборах в Заксобрание будет разыгран мандат Дмитрия Василенко, освободившийся после назначения этого депутата сенатором в Совет Федерации от Ленобласти.

Период предвыборной агитации продлится с 12 августа по 9 сентября. Досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания не будет. Выдача открепительных удостоверений будет производиться с 26 июля.

Также Михаил Лебединский напомнил, что выборы в Госдуму пройдут этой не только в Ленинградской, но и Брянской области. Там от мандата решил отказаться депутат Владимир Жутенков.

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Добавим, что в единый день голосования в Ленобласти также пройдут муниципальные выборы. Депутатов будут выбирать в 19-ти городских и сельских поселениях, девяти муниципальных районах и Сосновоборском городском округе. Предстоит заместить 69 вакантных мандатов. В частности, состоятся выборы депутатов советов депутатов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского муниципального района, Тельмановского и Федоровского сельских поселений Тосненского муниципального района.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предварительном голосовании «Единой России» по выбору кандидатов на выборы в Госдуму по Кингисеппскому одномандатному округу в Ленобласти победу одержал заместитель председателя областного правительства, глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

На праймериз «Единой России» в Кировском избирательном округе № 9 по выборам кандидата в парламент региона на вакантное депутатское место с большим отрывом победил генеральный директор ООО УЛСК Вадим Малык.

Кандидаты от политических партий могут выдвигаться в Госдуму с 15 июня по 20 июля, самовыдвиженцы — до 9 июля. На допвыборы в Заксобрание региона — в течение 35 дней, с 15 июня.