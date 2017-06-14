Владивосток, 14 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Читайте также: Дальневосточники просят у Путина адекватные цены на авиабилеты

Vitaliy Ankov Международный аэропорт Владивосток

Из Приморья

Улететь из столицы Приморского края — Владивостока в Москву 15 июня можно за 42 тыс. рублей, но с пересадкой в Южно-Сахалинске, при этом время в пути составит почти 16 часов. Самый бюджетный прямой рейс на Москву обойдётся почти в 51,7 тыс. рублей.

Перелёт из Владивостока в Сочи с двумя пересадками (в пути более суток) 15 июня будет стоить более 54,4 тыс. рублей. С одной пересадкой в Москве билет до Адлера обойдётся в 55,6 тыс. рублей.

Самый дешёвый авиабилет уже на 15 июля из Владивостока до Москвы стоит 22,2 тыс. рублей, однако нужно будет сделать пересадку в Новосибирске и провести в пути более суток. За 25,6 тыс. рублей пока еще можно улететь прямым рейсом. На рейс с пересадкой до Адлера через месяц можно попасть за 33,1 тыс. рублей, без пересадки — 33,2 тыс. рублей.

Из Владивостока можно еще уехать на поезде, что по стоимости билета значительно экономнее, но при этом не стоит забывать о расходах на питание в течение недели, ну и конечно о массе впечатлений от путешествия под стук колес через всю Россию.

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Итак, на 15 июня прямых маршрутов из Владивостока до Москвы поездом нет. Билет из Владивостока в Хабаровск стоит от 958 до 4 тыс. рублей. Из Хабаровска в Москву — от 16,5 тыс. рублей. Время в пути — 6 дней. Дорога на поезде в Сочи приморцу обойдётся не менее чем 19,1 тыс. рублей, время в пути — более 7 дней.

Прямых маршрутов на поезде из Владивостока до Москвы на 15 июля уже тоже нет. Стоимость билета с пересадкой в Хабаровске аналогична июньской. Переезд из Владивостока в Сочи в плацкарте обойдётся минимум в 15,3 тыс. рублей, цена вопроса, в зависимости от удобств, доходит до 40 тыс. рублей.

Из Амурской области

Авиабилет с одной пересадкой из Благовещенска до Москвы 15 июня обойдётся в 43,9 тыс. рублей, время в пути — почти 15 часов. Есть рейс с одной пересадкой, но длительностью перелёта в 10 часов 45 минут, стоимость составляет 45,8 тыс. рублей.

Улететь из Благовещенска в Сочи 15 июня получится не менее чем за 50 тыс. рублей. При этом нужно будет сделать две пересадки и провести в пути более суток.

Стоимость авиаперелёта из Благовещенска в Москву без пересадок на 15 июля указана в размере чуть более 15 тыс. рублей. Самый дешёвый билет до Сочи — 38,3 тыс. рублей. Придётся сделать две пересадки и провести в пути более 24 часов.

Из Якутии

На 15 июня авиаперелет из Якутска до Москвы обойдется в 32 750 рублей. А вот на 15 июля еще можно приобрести билеты за 25 347 рублей.

Из Якутии до Москвы можно также добраться более дешевым поездом, но только с пересадками. Из самого Якутска поезда не ходят. Отпускнику придется добраться на маршрутке до Томмота, оттуда на поезде Томмот — Нерюнгри, и потом уже Нерюнгри — Москва. И то билеты по направлению Якутский — Москва только с пересадкой — в Новосибирске, Сковородино Амурской области, Улан-Удэ или Чите, стоимость на 15 июня от 11 200 — плацкарт, от 21 500 — купе.

В Сочи 15 июня из Якутска можно улететь только с пересадкой в Москве. Такой билет обойдется в 40 764 рубля.

На 15 июля из Якутска до Адлера еще можно приобрести билет без пересадок за 27 200 рублей.

«Это вопиющая несправедливость. В бюджете страны закладывается сумма для субсидирования авиаперевозок, но этих денег недостаточно. Тем более что география перелётов расширяется, а сумма остаётся прежней», — считает депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов.

По мнению парламентария, льготные билеты должны предоставляться всем жителям Якутии, а не только тем, кто младше 23 лет, пенсионерам и инвалидам.

Из Магаданской области

Улететь из Магадана до Москвы на рейсе скандально известной компании «ВИМ-Авиа» 15 июня можно за 22 923 рубля. Если не рисковать и отказаться от услуг этой компании, в столицу РФ с Колымы придется лететь с пересадкой, но уже за 33 543 рубля.

На 15 июля «ВИМ-Авиа» предлагает билеты из Магадана до Москвы без пересадок за 30 974 рубля.

Железнодорожного сообщения Магаданской области с остальными регионами России нет, сэкономить не получится.

В Адлер из столицы Магадана 15 июня еще можно улететь за 29 900 рублей, а на 15 июля стоимость перелета уже составит 34 660 рублей.

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«Сейчас цена авиабилетов у нас почти на максимуме после ухода «Трансаэро». «ВИМ-Авиа» выступает лидерами ценовой гонки. По сравнению с 2016 годом ситуация хуже. Тогда был «Икар», который проводил политику почти плоских тарифов, у них на любой период лета были билеты не больше 36 тыс. в Москву и обратно, это была доступная авиация, достаточно справедливая цена для летнего периода. А сейчас если мы берём июль — август, то это 42 тыс. минимум и до 65 туда-обратно», — прокомментировал стоимость авиаперевозок председатель общественной палаты Магаданской области Яков Радченко.

Свежий мониторинг от общественной палаты Магаданской области показал, что в золотом эквиваленте билеты на Москву сейчас самые дорогие за несколько последних лет.

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«Средний круговой тариф экономкласса на глубину два месяца на московском направлении вновь вырос и составляет сейчас 48,8 тыс. рублей. В переводе на колымское золото — это 20,9 грамма. В золотом эквиваленте сейчас самая высокая цена билетов с момента ухода с рынка «Трансаэро» в 2015 году», — пришли к выводу эксперты.

Общественная палата напомнила, что год назад на московском направлении средняя цена кругового билета была более чем на 10 тыс. рублей ниже и составляла 37,8 тыс.

Губернатор Магаданской области Владимир Печёный обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с просьбой принять срочные меры в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа», срывающей рейсы Магадан — Москва. Люди были вынуждены по нескольку дней ждать вылета, и это случается уже не в первый раз.

Из Хабаровского края

Стоимость авиаперелета из Хабаровска в Москву 15 июня составляет 22 130 рублей. Билеты для вылета 15 июля сейчас можно приобрести за 28 800 рублей.

Если цель отпуска — Сочи, то хабаровчанам за перелет Москва — Сочи 15 июня придется заплатить 6 641 рубль. На 15 июля сейчас билет можно купить из Москвы до Адлера за 5 619 рублей.

Если семья живет не в Хабаровске, а, скажем, в свободном порту Ванино, то на дорогу до Хабаровска нужно добавить еще 2500 рублей на автобус, на человека, либо по 3500 рублей на каждого члена семьи на поезд. Время в пути на автобусе от 10 до 12 часов, на поезде — 26 часов.

В кассах Ванино все разговоры только о дороговизне билетов.

«А можно найти подешевле? — с надеждой спрашивает молодая женщина. — Нас четверо, я, муж, двое детей…»

«Я вам предлагаю самые дешевые, дешевле нет», — отвечает кассир.

«Очень дорого, очень. Если одному лететь — куда ни шло, но ведь в отпуск всем надо, детей надо вывезти, у нас вон середина июня, а мы в куртках и сапогах, дети постоянно болеют. А каждый год выезжать не получается. Даже раз в два года дорого. Вот, три года копили, поедем», — рассказала жительница Ванино.

С Сахалинской области

Улететь до Москвы из столицы Сахалинской области 15 июня еще можно за 26 021 без пересадок. На перелет с двухчасовой пересадкой во Владивостоке жители островного региона еще могут купить билет по 23 396 рубля.

Не такая большая разница перелета с Южно-Сахалинска до Москвы и на 15 июля, и главное, билеты есть в наличии. Без пересадок с острова до столицы можно улететь за 26 880 рублей.

Островитянам, желающим отдохнуть в Сочи, за перелет из Москвы до Адлера придется выложить еще 5 619 рублей (цена фиксированная что на 15 июня, что на 15 июля).

Жителю Южно-Сахалинска повезет больше, чем островитянам, проживающим в провинции. В частности, путешественнику с Курильских островов нужно еще будет добраться до порта Корсаков на теплоходе «Игорь Фархутдинов». Стоимость билета на одного человека — в среднем 3000 рублей, в одну сторону. Время в пути зависит от погодных условий.

«У нас каждое лето ездят на материк, в Москву и дальше только бюджетники, да еще состоятельные люди. Бюджетникам оплачивают дорогу. А вот те, кто работает в коммерческих структурах, малый бизнес и т.д. — те летают очень редко. Дорого. Дешевле слетать в тот же Вьетнам», — рассказал сахалинский журналист Алексей Лукашевич.

С Камчатки — только самолетом и с комфортом

С полуострова Камчатка отправиться в отпуск можно только на самолете. У жителей региона нет альтернативы. Билет до Москвы на 15 июня еще можно купить за 20,6 тыс. рублей (компания «Россия). В «Аэрофлоте» на эту дату остались только билеты в комфорт‑ и бизнес-класс — 42,6 тыс. и 77,4 тыс. рублей соответственно.

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А вот на 15 июля экономных предложений вылета с Камчатки уже нет совсем. В этот период улететь с полуострова можно только бизнес-классом — на «России» за 69 тыс. рублей, а на «Аэрофлоте» — за 108,6 тыс. рублей.

Если покупать билеты напрямую с Камчатки в Сочи, то 15 июня они будут стоить от 49,4 тыс. рублей до 162 тыс. рублей, а на 16 июля пока можно купить билет за 25,2 тыс. рублей.

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С Чукотского автономного округа

Из Анадыря улететь в отпуск людям будет сложнее. Билеты в Москву на 15 июня можно купить за 32 тыс. рублей, а на 15 июля их уже нет.

Что касается поездки к морю в Сочи, то 15 июня жителям Чукотки она будет стоить от 40 до 94 тыс. рублей, а на 15 июля билетов уже нет.

В начале июня более 400 жителей Чукотского автономного округа вынуждены были сутками дожидаться рейса в Москву потому, что компания «ВИМ-Авиа» срывала своё расписание. С жалобой в Росавиацию обратился глава региона Роман Копин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация утверждала, что льготными тарифами на авиаперелёты с 1 апреля по 31 октября 2017 года смогут воспользоваться 447 тыс. жителей дальневосточных регионов. В соответствии с утверждённой программой субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России, улететь недорого можно будет по 50 направлениям. В соответствии со спецтарифами билет из Петропавловска-Камчатского в Москву можно будет приобрести за 7500 рублей.

Вопрос дальневосточников относительно дороговизны авиабилетов по России стал одним из самых популярных на сайте «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным».

«Почему обычной российской семье из Санкт-Петербурга или Москвы значительно проще в финансовом плане слетать отдохнуть туда-обратно в Европу, чем к нам на Дальний Восток или Байкал? Если билеты на самолёт из европейской части России более-менее доступны, то билеты обратно, например, из Хабаровска или Владивостока, стоят целое состояние. В итоге путешествия по России так и остаются несбыточной мечтой для среднего класса», — написали главе государства дальневосточники.

Напомним, Чукотка, Магаданская область, Якутия, Камчатка и Сахалин в первой пятёрке регионов с самым дорогим минимальным набором продуктов питания. Жителям этих дальневосточных субъектов приходится платить за продуктовую корзину в 2−3 раза больше, чем населению Белгородской или Саратовской областей, где она самая дешёвая. В Чукотском автономном округе корзина с самыми необходимыми продуктами обходится дороже всего — 10 042 рубля. В целом по России минимальный набор на месяц Росстатом был оценён в 4036,7 рубля.

Далеко не каждый житель Камчатки может сейчас себе позволить купить не только свежие фрукты, но и овощи, так как цены на них в магазинах зашкаливают. Одни из самых дорогих — местные помидоры. Их цена варьируется от 600 до 700 рублей за кг.

По данным статистики, дальневосточники продолжают беднеть. Так, на Сахалине 47% всех денежных доходов жителей островного региона сосредоточены в руках 20% населения. Остальные живут за чертой бедности. 1,4% имеют доход менее 7 тыс. рублей.