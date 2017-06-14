Казань, 14 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. В Казани на стене одного из домов появилось граффити с изображением нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщается в группе «Казань» в социальной сети «ВКонтакте».

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Портрет футболиста нанесли на стену дома около гостиницы «Рамада», в которой, предположительно, поселится сборная Португалии, которая 18 июня проведет матч группового турнира Кубка конфедераций против команды Мексики.

Помимо этой встречи, Казань примет 22 июня матч сборных Германии и Чили, 24 июня — Мексики и России, а также один из полуфиналов, который пройдет 28 июня.

Напомним, матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Сборная России сыграет в групповом турнире с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.