Киев, 14 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Не могут погасить долги за услуги ЖКХ 60% жителей Украины, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

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По данным исследования, на вопрос, могут ли они оплачивать услуги ЖКХ, 60% респондентов ответили отрицательно, 35% — утвердительно. При этом 65% опрошенных считают, что именно непрофессионализм и коррупция существующей власти на Украине являются причиной кризиса в стране.

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На вопрос о том, как изменилось их материальное положение в течение последнего года, 60% опрошенных граждан Украины ответили, что оно ухудшилось. Улучшение материального благосостояния подтвердили только 6% респондентов.

Также 85% граждан уверены, что Украина находится в состоянии хаоса, а 75% — что в состоянии развала.

В социологическом опросе принимали участие 2 тыс. жителей Украины.

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Напомним, ранее Центр социальных исследований «София» провел социальный опрос, согласно которому 72% граждан Украины считают, что «власть ведет страну не туда», а 78% не доверяют президенту.

Отрицательно к председателю Верховной рады, министру внутренних дел и секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относятся более 80% граждан, к парламенту, правительству, Нацбанку Украины, прокуратуре и судам — более 85%.