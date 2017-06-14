В Московской области продлено действие «желтого» уровня опасности
Красногорск, 14 июня, 2017, 14:29 — ИА Регнум. В Московской области 14 июня ожидается сильный ветер, дождь и гроза, объявлен желтый уровень опасности, сообщает региональный главк МЧС РФ.
ИА Красная Весна
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По данным спасателей, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Из-за непогоды возможны повреждения ЛЭП и повалы деревьев.
Непогода продлится до вечера 14 июня, предупреждение продлено до 23:00 мск.
Также МЧС предупреждает о возможном повреждении кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящих к затору на дорогах и травмированию людей.
Спасатели настоятельно рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении.
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