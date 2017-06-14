Бишкек, 14 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. На спецсчете МЧС накопилось более 47,53 млн сомов (39,61 млн рублей), пожертвованных в пользу киргизстанцев, пострадавших от оползня и землетрясений на юге Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций сегодня, 14 июня.

blog.xuite.net Оползень

В ведомстве уточнили, что для жителей населенных пунктов Чон-Алайского района, где подземные толчки повредили большое количество жилых домов, было пожертвовано 23 млн 173,06 тыс. сомов (19,31 млн рублей). Для пострадавших от схода земляной массы в селе Аюу Узгенского района поступило 24 млн 360,15 тыс. сомов (20,3 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, 29 апреля 2017 года в селе Аюу в Ошской области сошедший оползень разрушил 7 жилых домов. Под завалами погибли 24 человека.

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В начале мая 2017 года на юге Киргизии серия землетрясений привела к разрушению 8 домов в сельском округе Жекенди. Также в результате этих катаклизмов были повреждены еще 992 жилища. В палатки вынуждены были переселиться 3 136 местных жителей пяти сел, пострадавших от подземных толчков.