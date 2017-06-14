Москва, 14 июня, 2017, 14:22 — ИА Регнум. «Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии», — говорится в сообщении главы государства.

U.S. Air Force Бангладеш. Стихийное бедствие

Проливные дожди привели к наводнениям и оползням в юго-восточных районах Бангладеш и соседних районах северо-востока Индии. Последствиями разгула стихии стали масштабные разрушения и человеческие жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 июня число жертв оползней и наводнений в Бангладеш — 136 человек. Погибшие есть и на территории Индии, общее количество жертв — по меньшей мере 147 человек. Кроме того, многие люди числятся пропавшими без вести.