Лондон, 14 июня, 2017, 14:22 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек стали жертвами возгорания в жилом доме в Лондоне, сообщает 14 июня Скотланд-Ярд.

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«В настоящий момент мы можем подтвердить гибель в пожаре в районе Северный Кенсингтон шести человек», — заявили в полиции.

«Пока еще рано делать окончательные выводы, мы ожидаем, что число жертв может возрасти», — отмечают представители правопорядка.

В результате пожара пострадали не менее 50 человек, все они госпитализированы в ближайшие больницы Лондона.

Напомним, в 1:00 по местному времени в столице Соединенного Королевства Лондоне, в районе Северный Кенсингтон произошло возгорание дома Grenfell Tower. В результате происшествия пострадало свыше 50 человек.

Подробности трагедии в настоящий момент не сообщаются, однако некоторые СМИ отмечали, что причиной пожара стал взрыв.