Гельзенкирхен, Германия, 14 июня, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Доменико Тедеско, назначенный новым главным тренером «Шальке-04», намерен предоставить украинскому полузащитнику Евгению Коноплянке шанс проявить себя на тренировочном сборе. Об этом сообщает Bild.

Флаг ФК Шальке 04

По информации издания, Тедеско планирует оставить Коноплянку в команде на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба выставило Коноплянку на трансфер в связи с резкими высказываниями в адрес Маркуса Вайнцирля, который на тот момент возглавлял команду.

Тренерский штаб немецкого клуба не планировал в дальнейшем задействовать футболиста в качестве игрока основного состава. Кроме того, украинский полузащитник готовился уже к переходу в пражскую «Славию», которая сообщила о ведущихся переговорах с футболистом.

Ситуация резко изменилась после того, как «Шальке» объявил о смене главного тренера команды. Доменико Тедеско решил предоставить Коноплянке второй шанс.

Напомним, ранее Коноплянка обрушился с критикой в адрес главного тренера команды Маркуса Вайнцирля. Он назвал его трусом, а также пожелал ему вылететь с поста главного тренера. Руководство немецкого клуба оштрафовало украинца за нелицеприятные высказывания в адрес наставника.

Кроме того, Коноплянка заявил о том, что не скрывает своего желания покинуть «Шальке». По его словам, это произошло после того, как он поговорил с генеральным директором клуба и понял, что главный тренер останется у руля команды.

Украинец перешел в немецкий клуб из «Севильи» в конце лета прошлого года. За сезон, проведенный в «Шальке», он не сумел закрепиться в основном составе команды, сыграв в Бундеслиге в 17 матчах.