Санкт-Петербург, 30 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 17 июня Временное правительство постановило уполномочить Финляндский Сенат продлить настоящим сессию сейма Финляндии на срок не свыше 2-х месяцев.

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Правительство постановило ввести земство в губерниях Архангельской области, губерниях и областях Сибири, в областях: Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Тургайской и Уральской.

Временное правительство постановило существенно увеличить штат Главного управления по делам милиции.

На заседание Исполкома Петросовета поступили заявления от Московского полка, что на манифестацию он выступит без оружия, если выйдут без оружия другие полки; от 1-го Пулеметного, что они выйдут без оружия, или, если много будет голосов за выход с оружием, то совсем не выйдут.

Либер сообщает, что на Апраксином рынке ведется антисемитская агитация.

Комиссия по организации манифестации сделала отчет о своей работе. Приняты все меры для охраны демонстрации. Распространены в большом количестве во всех районах воззвания. Установлены сборные пункты. В каждом районе поставлено по 2 члена Исполкома, а в центре — около 50 агитаторов.

На Всероссийском Съезде Советов принимается резолюция по организации революционного центра — Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) в составе 320 депутатов. От фракции большевиков — 35 чел., объединенных социал-демократов — 8, меньшевиков — 104, эсеров — 100, Бунда — 4, еврейской рабочей партии — 3, трудовиков и народных социалистов — 3. Председатель — меньшевик Чхеидзе.

Далее выслушивается доклад Церетели о русских финансовых делах в Финляндии. Во время самодержавия правительство производило в Финляндии свободный размен русских денег. Сейчас этого делать нельзя, остался один путь — заем. В месяц требуется больше ста миллионов финских марок для платежей русского правительства в Финляндии. Временное правительство обратилось к финляндскому сейму с просьбой ассигновать 350 млн финских марок. До разрешения сеймом этого вопроса Финляндия дала авансом 50 млн. Эти деньги вышли, и наступает катастрофическое положение с оплатами, так как сейм вопрос о займе откладывает. Необходимо послать от Съезда делегацию к социалистическим партиям сейма, чтобы они воздействовали на них в пользу скорейшего разрешения этого вопроса.

Митинг в Финляндии

В «Известиях» опубликован приказ по гарнизону Петрограда от главнокомандующего Половцева от 16 июня. В приказе точно устанавливается порядок участия воинских частей и охрана демонстрации. Все части, как и охрана, должны быть без оружия. В манифестации участвуют все войсковые части, за исключением караульного и домашнего наряда.

Военная Лига выпустила воззвание к солдатам, где призывает их не участвовать в завтрашней демонстрации и называет большевиков «гнусными изменниками», «сознательными предателями» и т. п. Листки с воззванием Лиги разбрасывались с грузовых автомобилей, разъезжавших по городу.

На казачьем съезде принимается проект устава всероссийского союза казачьих войск. Кончаются прения и принимаются основные положения о выборах в Учредительное Собрание от казаков. Принимается резолюция, что казачий съезд в манифестации 18 июня участия принимать не будет, ввиду начинающегося разъезда его членов. В прениях по этому вопросу указывалось, что манифестация устраивается большевиками под их лозунгами, что казаки не могут выступать с ними и что «как бы казакам не пришлось демонстрировать в иной плоскости».

Атаманом войска Донского избран генерал Каледин (более 600 голосов из 700), помощником — Богаевский, начальниками войскового штаба — Ароканцев и Астахов.

«Известия» пишут:

«В Центральный Совет фабрично-заводских комитетов в настоящее время направляется целый ряд заявлений заводчиков и фабрикантов о закрытии предприятий. Однако при первых попытках рабочих организаций рассмотреть доводы предпринимателей обнаруживаются очень часто самые сложные и хитрые махинации локаута капиталистов».

Далее газета приводит пример с заводом «Лангензинена», «Промет» и т. д.

На заводе

На бирже в Москве состоялось заседание промышленников с участием Скобелева. Министр указал на то, что слышал заявления, исходящие от рабочих групп о том, что в текстильной промышленности готовятся организованные локауты. Он объясняет эти заявления нервным настроением рабочих, и локаутов этих не видит. Призывает промышленников во имя общих интересов сгладить остроту положения. Временное правительство решительно осуждает все попытки захвата рабочими тех или иных фабрик. Далее он успокаивает собравшихся насчет высоких ставок обложения налогами, так как перед промышленниками после войны откроются блестящие горизонты.

Рябушинский говорит, что если бы правительство «стало на путь более энергичного воздействия против опричников революции, то можно было бы уверенно смотреть на будущее».

16 и 17 июня в Москве состоялся съезд представителей 164 фабрично-заводских комитетов предприятий текстильной промышленности центрального района, охватывающих свыше 200 тыс. рабочих. На съезде выбрано бюро, имеющее главной задачей борьбу с локаутами, надвигающимися на текстильщиков (на 25 предприятиях рабочим объявлено о предстоящем расчете). Принята резолюция, намечающая план борьбы с локаутами, а также общая резолюция о борьбе с экономической разрухой, предложенная большевиками, послано приветствие Ленину и Зиновьеву.

На заседании Областного Бюро Советов в Москве обсуждался вопрос о предполагаемой приостановке работ в текстильном производстве в связи с отсутствием топлива и сырья. Делегаты с мест указывали, что закрывается целый ряд фабрик, что промышленники устраивают явные локауты. Вынесена резолюция с указанием условий, которые обязательны при закрытии фабрик. Вопрос о закрытии фабрик решается общим собранием ее рабочих.

«Правда» печатает прокламацию-обращение большевиков с лозунгами завтрашней демонстрации, а также воззвание от Центрального Совета фабрично-заводских комитетов с призывом выходить на манифестацию.

Продажа газеты «Правда»

«Дело Народа» печатает призыв ЦК партии эсеров к своим членам участвовать в демонстрации 18 июня и рекомендует следующие лозунги: «Земля и воля!», «Социализация земли!», «Вся земля народу, вся воля народу, мир всему миру!», «Солидарность трудящихся — конец войны!», «Да здравствует III Интернационал!», «Долой империалистов всех стран!», «Да здравствует Учредительное Собрание — хозяин земли русской!», «Объединимся вокруг Советов!», «Долой раскол, да здравствует единение революционных сил!», «Доверие министрам — социалистам!», «Поддержка Временному Правительству!».

Открылся съезд партии народных социалистов. Председатель съезда Мельгунов, члены президиума: Пешехонов, Мякотин и другие. Утреннее заседание посвящено приветствиям. Вечернее — докладам с мест.

«Известия» печатают телеграфное сообщение от 13 июня из Стокгольма. Гримм в печати признал, что телеграмма Гофмана была ответом на его запрос. Он объясняет, что считал своим долгом, согласно с Циммервальдской конференцией, способствовать всяким попыткам посредничества в целях мира. Он был убежден, что лишь ускорение мира может спасти русскую революцию, упрочить ее результаты и противодействовать контрреволюции.

Справка ИА REGNUM

Алексей Каледин — генерал от кавалерии, первый избранный атаман Донского войска после отмены выборности Петром I в 1709 году. Командовал 8-й армией во время Брусиловского прорыва. Отличался личным мужеством на поле боя. Был отстранен от командования после февральской революции, поскольку отказался выполнять приказы Временного Правительства.

Сергей Мельгунов — историк, до 1907 года — кадет, после — эсер, член ЦК партии народных социалистов. Оборонец, противник шовинизма. С марта 1917 года занимался обследованием архивов, в том числе со сведениями о политических делах. Неоднократно пытался объединить социалистические силы.