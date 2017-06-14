Кабул, 14 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Гуттереш впервые посетил Афганистан в качестве Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Обстановка в стране за последнее время ухудшилась. Страна разрывается от противоречий, и на этом фоне террористические организации становятся более активными.

Ввиду того что правительственные войска не могут справиться с угрозами, исходящими от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), международная коалиция подумывает о том, чтобы увеличить военный контингент в Афганистане.

ООН призывает увеличить финансирования гуманитарных программ в стране, так как ситуация с беженцами и перемещенными лицами вызывает серьезные опасения у международного сообщества.

Напомним, и без того тяжелая ситуация в Афганистане за последние недели значительно обострилась, 31 мая был совершен крупнейший с 2001 года террористический акт в столице страны городе Кабуле, в результате погибло свыше 150 человек.