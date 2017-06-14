Одинцово, Московская область, 14 июня, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, в селе Чупряково Одинцовского района Московской области введен в промышленную эксплуатацию цех по производству молочной продукции в АО «Племхоз «Наро-Осановский», сообщили в областном Минсельхозе.

Shivani shrivastav Молоко

На реконструкцию цеха было затрачено порядка 40 миллионов рублей.

После запуска цеха объем производства кисломолочной продукции — творога, сметаны, кефира, адыгейского сыра, масла и ряженки увеличится на 10 тонн.

Читайте также: В Подмосковье стартовала программа по реконструкции молочных ферм

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Московской области стартовала программа по реконструкции молочных ферм. Это уникальная программа субсидирования 50% затрат на оборудование при реконструкции молочных ферм. Власти планируют, что программа даст дополнительные 100 тысяч тонн молока в год.

Напомним, по данным областных властей, целью региона является достижение объема в 1 миллион тонн молока в год к 2020 году. На данный момент в регионе производится около 640 тыс. тонн молока.

Читайте также: Минсельхоз РФ намерен ужесточить маркировку молочных продуктов