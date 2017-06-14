Харьков, Украина, 14 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Российского боксера Георгия Кушиташвили не пустили на территорию Украины для участия в чемпионате Европы. Об этом 14 июня сообщила руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью Федерации бокса России Наталия Токмогашева, передает «Р-спорт».Помимо Кушиташвили, во въезде было отказано представителям российской делегации, а также нескольким болельщикам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Сегодня на пограничном пункте при въезде на Украину не пустили представителей России — боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе федерации Владу Романову, несколько болельщиков, которые ехали в составе делегации, и двух журналистов «Лайф Ньюс», — приводит издание слова Токмогашевой.

По ее словам, причины задержания не объясняются. При этом членам делегации задают вопросы о том, на каком основании они были в Крыму.

Отмечается также, что Федерация бокса Украины дала полные гарантии по нахождению спортсменов и членов делегаций на территории страны и их безопасности. Кроме того, Федерацией бокса России были получены устные гарантии безопасности от президента Европейской конфедерации бокса Франко Фальчинелли.

Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня. Он является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Напомним, это не первый случай, когда для участия в международных конкурсах на территорию Украины не пускают представителей России. Так, в мае этого года власти Украины запретили въезд певице Юлии Самойловой для участия в конкурсе «Евровидение».