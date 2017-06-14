Москва, 14 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер приговорен к 8 годам колонии по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. Такое решение, как передает RT, принял Замоскворецкий суд Москвы.

Тюрьма

«Признать Реймера виновным в мошенничестве, — объявила судья. — Назначить ему наказание в виде 8 лет в колонии общего режима».

Кроме того, Замоскворецкий суд также назначил Реймеру штраф в 800 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2015 года стало известно о задержании экс-главы ФСИН генерал-полковника Александра Реймера и трех его предполагаемых сообщников. Фигуранты дела обвинялись по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов».

По версии следствия, трое мужчин организовали в 2010—2012 гг. хищение более 2,7 млрд рублей при закупках электронных браслетов для осужденных.