Малоярославец, Калужская область, 14 июня, 2017, 15:46 — ИА Регнум. 33-летнюю депутата и начальника отделения почтовой связи сельского поселениядеревня Ерденево Малоярославецкого района Калужской области подозревают в присвоении средств, поступавших за коммунальные услуги от жителей. Об этом 14 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший инспектор отдела СУ СКР по Калужской области Алексей Сорокин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

По версии следствия, руководитель почты, используя служебное положение, присваивала клиентские платежи с декабря 2016 по февраль 2017 года. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В случае доказательства вины, подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, с начала 2017 года правоохранительными органами Калужской области было выявлено более 228 экономических преступлений, из них 105 — коррупционной направленности, что на 133% больше аналогичного периода 2016 года.

В 2016 году в следственном управлении СКР оп Калужской области рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам. Кроме того, в 2016 году направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении восьми чиновников местного самоуправления и восьми должностных лиц государственных и муниципальных учреждений и предприятий.