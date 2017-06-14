Ярославль, 14 июня, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета города Ярославля Владимир Зубков после ареста сотового телефона принял решение погасить долг в 215 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

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Сотрудники отдела судебных приставов по Кировскому и Ленинскому районам Ярославля УФССП России по Ярославской области пытались взыскать с депутата муниципалитета Владимира Зубкова долги по налоговым и страховым взносам, а также задолженности перед физическим лицом в размере 215 тысяч.

Судебный пристав-исполнитель вручил постановление о явке на приём в отдел судебных приставов. Спустя некоторое время должник явился к приставу. Общаясь с судебным приставом-исполнителем, должник неоднократно доставал из кармана «Iphone5» отвечая на звонки. Заметив телефон, судебный пристав-исполнитель принял решение арестовать его в счет погашения крупного долга. Телефон был оценен в 3 тысячи рублей.

«Не согласившись с предварительной оценкой гаджета в 3 тысячи рублей, должник сразу нашел деньги для погашения долгов. Что конкретно заставило должника расстаться с долгами — то ли ограничение на выезд за границу, то ли арест счетов и страх расстаться с мобильником, так и не понятно. Понятно только одно — долг погашен в полном объеме», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь службы судебных приставов Екатерина Пиуинова.

Кроме того, как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении известного ярославского адвоката, депутата муниципалитета Ярославля и экс-председателя регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Зубкова в начале этого года возбуждено уголовное дело. Депутат подозревается в покушении на мошенничество. Сам Зубков свою вину отрицает.