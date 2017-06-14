Рига, 14 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. «Денег у нас нет, государство не заинтересовано в исследовании истории, это я могу точно сказать. Так что ждать какого-то позитивного результата в этой ситуации не имеет смысла. Есть политическая заинтересованность акцентировать страдания одной стороны, забывая, что пострадали не только латыши. И тогда получается, что латыши пострадавшие, а русские — преступники. Но это не укладывается в голове, это нонсенс!» — заявил историк.

Dezidor Латышские неонацисты, следствие отсутствия образования

По словам исследователя, в Латвии наблюдается «очень печальная ситуация» и с учебниками по истории для школьников, и с интерпретацией истории. Он отметил, что в сложившейся ситуации очень большую роль играют преподаватели.

«Очень многое зависит от учителя. Но если учитель в школе начинает говорить, что латышский легион боролся за независимость Латвии — ну что это? Но так бывает! И многие дети потом в школе думают, что легион — это борцы за свободу, за независимость Латвии. А то, что при этом давали клятву Гитлеру — это ничего не значит! И насчет репрессий тоже стоило бы говорить почестнее, в соответствии с историческими фактами. Но, к сожалению, такая вот страшноватая у нас ситуация. А ведь известно, что если народ забывает свою историю, то история может повториться, пусть не в таком виде, в другом… Это очень было бы страшно. Но об этом наше государство совсем не думает», — возмущается Артур Жвинклис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Латвии в начале октября 2016 года утвердило подготовленные министерством образования поправки к закону об образовании, которые предусматривают возможность немедленного увольнения педагога или руководителя среднего или высшего государственного учебного заведения, если установлено, что он нелоялен Латвии или ее Конституции. Сигналы от «бдительных граждан» не заставили себя долго ждать. Так, в одной из латвийских школ была проведена проверка связанная с использованием на уроках истории изданной в России дополнительной литературы.