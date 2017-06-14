Иркутск, 14 июня, 2017, 13:50 — ИА Регнум. В Иркутской области депутаты не сумели принять решение по вопросу проведения в регионе референдума о прямых выборах мэров.

Baikalsky Ансамбль Богоявленского собора. Иркутск

Парламентарии попытались расставить все точки над i по вопросу референдума на 51-й сессии Законодательного собрания, рассмотрев проект постановления «О соответствии вопроса, предлагаемого инициативной группой Коммунистической партии Российской Федерации для вынесения на референдум Иркутской области, требованиям статьи 7 Закона Иркутской области от 26 октября 2005 года № 66-оз «О референдуме Иркутской области».

«Мы считаем, что в областном центре Иркутской области необходимо восстановить институт прямых выборов мэра, закрепив в областном законе только этот способ избрания всех руководителей муниципальных образований», — сказала председатель комитета по собственности и экономической политике, член фракции КПРФ Ольга Носенко, выступая с докладом.

Областной парламент должен был определить, соответствует ли законодательству формулировка вопроса, предлагаемого для регионального голосования.

По словам председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Бориса Алексеева, реальные пределы действия обсуждаемого вопроса ограничены одним муниципальным образованием (Иркутском — прим. ИА REGNUM ) и не затрагивают остальную территорию Иркутской области. Поэтому предложенный инициативной группой вопрос «не представляется возможным считать имеющим государственное значение», отметил он, добавив, что «только вопросы государственного значения могут быть вынесены на референдум».

Для принятия решения необходимо было минимум 23 голоса депутатов. Однако, по данным областного парламента, необходимого количества голосов по итогам голосования не набралось ни «за», ни «против». Соответственно, решение по этому вопросу считается не принятым.

Как сообщает «Твой Иркутск», за соответствие референдума законодательству выступили шесть депутатов, против — девять. Пятнадцать парламентариев воздержались, пятеро — не голосовали.

По словам председателя регионального избиркома Эдуарда Девицкого, всенародный опрос может обойтись области в 230 миллионов рублей. Председатель фракции ЛДПР Олег Кузнецов отметил, что эти траты необоснованны, так как из-за желания сменить систему выборов в одном городе придется отправлять на голосование целый регион. По его мнению, проведение референдума — исключительно политическая акция, направленная на повышение явки на президентских выборах. Поэтому фракция ЛДПР отказалась принимать участие в голосовании. Между тем представитель прокуратуры подчеркнул, что вопрос, предложенный на голосование, не противоречит законодательству. Юрист, нештатный советник губернатора Сергей Шишкин выразил мнение, что право граждан на референдум закреплено и защищается государством, и поэтому коммунисты могут обжаловать решение регионального парламента в суде.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2014 года депутаты Законодательного собрания Иркутской области во втором окончательном чтении приняли проект закона, изменяющий способ избрания мэра Иркутска. Таким образом, были отменены прямые выборы мэра.

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Однако губернатор-коммунист Сергей Левченко, который возглавил регион в 2015 году, весной 2017 года заявил, что необходимо вернуть прямые выборы. По его мнению, вопрос должны решить жители области во время референдума, который можно провести в день выборов президента в 2018 году. Он подчеркнул, что при отмене прямых выборов мэров мнение граждан не учитывалось, и добавил, что законопроект о возврате прямых выборов мэров в Иркутской области будет внесен в областной парламент фракцией КПРФ «в ближайшее время».

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Между тем, по мнению политолога, доцента исторического факультета Иркутского государственного университета Сергея Шмидта, нынешний состав Заксобрания должен вернуть Иркутску выборы мэра.

«Если рассуждать рационально, то я почти убежден, что этот состав Законодательного собрания должен вернуть выборы мэра в Иркутске, чтобы перед будущими выборами в Заксобрание, которые пройдут в 2018 году, не дарить такой лакомый кусок повестки своим оппонентам. Если этого не произойдет, то коммунисты в следующем году на выборах будут трясти этой темой как красной тряпкой. Я полагаю, что в Законодательном собрании это понимают, я почти в этом уверен. Но возвращать выборы мэра должны именно они — депутаты Заксобрания, в котором большинство принадлежит «Единой России», чтобы это выглядело как их свободная самостоятельная инициатива, а не как реакция на предложение коммунистов», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Обращает на себя внимание то, что большое количество членов фракции «ЕР» воздержались, а не стали голосовать против. «ЕР» по факту отвергла предложение коммунистов, чтобы не выглядеть в этой истории ведомыми, но даже количество воздержавшихся свидетельствует в пользу того, что решение о возвращении выборов будет принято. Но самими единороссами, а не с подачи коммунистов», — подытожил Сергей Шмидт.

Напомним, в настоящее время мэром города Иркутска является Дмитрий Бердников. В 2014 году он был избран депутатом думы Иркутска шестого созыва. 26 сентября 2014 года — избран председателем думы города. 27 марта 2015 года на девятом заседании думы Бердников был избран мэром Иркутска.