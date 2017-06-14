Ашхабад, 14 июня, 2017, 13:48 — ИА Регнум. В 2016 году в Туркмении было добыто 66,8 млрд кубических метров природного газа, что на 4% меньше показателя 2015 года. Таким образом, впервые за последние 7 лет в этой среднеазиатской стране произошло снижение уровня добычи голубого топлива, об этом со ссылкой на отчет «BP» пишет «Финмаркет».

Sng.today Газовая отрасль Туркменистана

Причиной тому послужило прекращение прекращения поставок в Россию и сокращение почти на 7% объема поставок туркменистанского газа в Иран. При этом исправить ситуацию не смогло ни увеличение экспорта голубого топлива в Китай — с 27,7 млрд до 29,4 млрд кубометров, ни рост поставок в Казахстан — с 300 млн до 1,1 млрд кубометров.

«Общий экспорт газа из Туркмении в итоге снизился с 38,1 млрд до 37,3 млрд кубометров. Внутренний спрос в отличие от предыдущих лет не показал большого прогресса, увеличившись на 100 млн кубических метров — до 29,5 млрд кубометров», — констатирует издание.

ИА REGNUM напоминает о том, что в январе 2016 года «Газпром» досрочно аннулировал контракт на поставки природного газа госконцерном «Туркменгаз». Российская сторона считает, что Туркменистан нарушил условия договора и неправомерно увеличил цены на голубое топливо. Туркменистанская компания в ответ на это обвинила «Газпром» в неплатежеспособности и нарушении контракта.

В июле 2016 года «Газпром» подал иск на $5 млрд против «Туркменгаза». Однако в ноябре 2016 года судебные разбирательства были приостановлены по инициативе российского газового холдинга.

Отметим, что экспорт газа является основной статей дохода Туркменистана от экспорта.

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