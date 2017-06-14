Самара, 14 июня, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Реальные денежные доходы населения Самарской области упали за год на 11,4%, а вместе с ними платежеспособность граждан. Как сообщает ИА REGNUM, в аффилированном олигарху Виктору Вексельбергу ООО «Самарские коммунальные системы», заявили, что ситуация с неплатежами ухудшается с каждым месяцем.

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В ООО «Самарские коммунальные системы» («СКС»), которому самарские власти в 2012 году отдали «Водоканал» в концессию, подсчитали: по состоянию на начало июня текущего года дебиторская задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения составила 1 млрд 322 млн рублей.

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«Сумма в 1,3 млрд складывается из долгов юридических, физических лиц, бюджетных организаций. Дебиторская задолженность юридических лиц составляет 137 млн рублей, бюджетных организаций — 32,1 млн рублей. Задолженность УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК — 473,1 млн рублей, дебиторская задолженность физических лиц, находящихся на прямых расчётах с «СКС», — 679,8 млн рублей, — констатируют в компании. — Следует отметить, что ситуация с неплатежами ухудшается с каждым месяцем. Так, задолженность физических лиц возросла на 4% по сравнению с началом мая. Всего за пять месяцев 2017 года жителями Самары оплачено 86,8% от начисленной суммы за услуги водоснабжения и водоотведения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре и других городах региона с начала текущего года регулярно проходят митинги против отмены льгот пенсионерам и льготным категориям граждан. На последнем митинге, состоявшемся в Самаре 28 мая около Дворца спорта авиационного завода, в повестку были включены новые требования — его участники выступили против повышения тарифов ЖКХ с 1 июля и переноса сроков капремонта домов на 20−30 лет.

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Напомним, в 2016 году в Самаре случился прецедент: тарифы на воду и водоотведение подорожали с 1 июля и с 1 октября. С 1 июля питьевая вода подорожала с 22,73 руб/куб м до 24,63, водоотведение — с 10,18 руб/куб м до 11,33. С 1 октября тариф на питьевую воду тариф вырос еще на 1,54 руб/куб м, а на водоотведение — на 2,07 руб/куб м.

На 1 октября 2016 года долги населения (только бытовые абоненты, без учёта УК, ТСЖ, предприятий) перед ООО «Самарские коммунальные системы» за водоснабжение и водоотведение превысили 555 млн рублей.

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