Тбилиси, 14 июня, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Грузинские неправительственные организации за несколько дней до публикации окончательного текста заключения Венецианской комиссии по проекту конституционных изменений обращаются к правительству и парламенту Грузии и призывают их выполнить обещание и полностью учесть все рекомендации комиссии по этому законопроекту.

Parliament.ge В грузинском парламенте

Как сообщалось ранее, Венецианская комиссия утвердит текст заключения 16 июня, после чего парламент Грузии в первом чтении рассмотрит проект изменений в Конституцию Грузии и проект закона «Об Аджарской автономной республике» на пленарном заседании. И хотя председатель парламента Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял, что все рекомендации Венецианской комиссии будут учтены, отдельные заявления самого Кобахидзе и других депутатов парламентского большинства вызывают у грузинских НПО подозрения, что правящая партия ищет пути для игнорирования и невыполнения этих рекомендаций.

«На прошлой неделе стали известны предварительные взгляды Венецианской комиссии, согласно которым выборы президента в косвенном порядке не должны означать постоянную и эксклюзивную победу кандидата от парламентского большинства. Соответственно, Венецианская комиссия рекомендует избирательной коллегии для выборов президента в первом туре ввести квалифицированное большинство. Согласно предварительному заключению, также необходимо отменить пробацию судей», — приводят авторы заявления отдельные положения рекомендаций Венецианской комиссии.

Сомнения в том, что правящая партия выполнит эти рекомендации, у неправительственных организаций породили, прежде всего, заявления и комментарии председателя парламента Ираклия Кобахидзе.

Комментируя рекомендацию о выборах президента в первом туре квалифицированным большинством, Ираклий Кобахидзе отметил, что не разделяет это мнение, и предположил, что комиссия неправильно поняла это положение проекта Конституции из-за неточности перевода. Не обязательными назвали отдельные рекомендации комиссии и другие лидеры парламентского большинства.

«Параллельно делаются заявления о противодействии внутри «Грузинской мечты» в связи с отсрочкой перехода к пропорциональной избирательной системе и непрямым выборам президента до 2023 года. Венецианская комиссия однозначно приветствует переход на пропорциональную систему и также приветствует отсрочку непрямых выборов президента до 2023 года», — сказано в заявлении.

Исходя из комментариев и заявлений представителей правящей партии, неправительственные организации еще раз призывают председателя парламента и правительство целиком учесть и выполнить все рекомендации Венецианской комиссии, не проводить парламенские слушания законопроекта в ускоренном порядке и оставить разумное время для повторного его обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.