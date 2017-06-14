Москва, 14 июня, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В полдень 13 июня барометр на метеостанции ВДНХ показал 731,3 мм рт. ст. Такое значение является абсолютным минимумом для этого дня — прежде отметка 731,4 мм рт.ст. была зафиксирована в Москве 13 июня 1982 года.

Головная боль

Ранним утром 14 июня барометр показал чуть большее значение — 731,5 мм рт. ст. Рекордно низким для 14 июня является давление 730,6 мм рт. ст.

Специалисты поясняют, что атмосферное давление в столице на 15 единиц ниже нормального, из-за чего метеочувствительные люди могут ощущать головные боли, скачки артериального давления, сердечные недомогания. Те же, кто обычно не жалуется на здоровье, могут чувствовать сонливость и быстрее уставать.

Напомним, 14 июня в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В регионе возможны дожди, грозы и порывистый ветер.

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