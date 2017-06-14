Надым, Ямало-Ненецкий АО, 14 июня, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Педагоги Надыма (ЯНАО) привлечены к ответственности за невыявленное насилие над ребёнком в семье. Они закрывали глаза на рукоприкладство матери шестилетнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В Надымскую городскую прокуратуру поступила информация о нанесении шестилетнему мальчику побоев матерью. Проверкой установлено, что в марте 2017 года ребенок пришел в детский сад со следами кровоподтеков на шее и в области ушной раковины. Мальчик сказал, что таким образом его наказала мама: он не собрал игрушки по ее просьбе. В апреле 2017 года мама мальчика прямо в детском саду нанесла сыну не менее трех ударов ногой в область нижней части спины.

Достоверно зная о рукоприкладстве матери, должностные лица детского сада в нарушение требований не направили информацию о насилии в отношении ребенка.

Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) по Надымскому району, получив информации о бьющей матери, не выехали на место жительства ребенка, не проверили его условия проживания.

Прокурором Надыми внесены представления на имя директора детсада и главы Надымского района. Воспитатели дошкольного учреждения наказаны. Мать оштрафована по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Семья поставлена на профилактический учет в КДН и ЗП ОМВД России по Надымскому району. Сейчас с семьей работают педагоги центра социальной помощи «Домашний очаг».

Отметим, что год назад к штрафу в шесть тысяч рублей была осуждена другая мать, побившая ребенка. Женщина в ходе ссоры из неприязни нанесла своей несовершеннолетней дочери один удар ладонью по лицу и несколько ударов в область головы и спины. У девочки был впоследствии обнаружен кровоподтек на лице. Мать раскаялась. Ребенок остался в семье.