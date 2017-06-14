Тбилиси, 14 июня, 2017, 13:39 — ИА Регнум. «Репортеры без границ» и 22 другие международные правозащитные организации обратились к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили и призвали выполнить свои международные обязательства и провести полное расследование похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Текст обращения, датируемый 7 июня, опубликован на официальном сайте организации «Репортеры без границ».

Его авторы выражают глубокую озабоченность в связи с фактом похищения Мухтарли, который, по их словам, находился в Тбилиси в изгнании, и отмечают, расценивают его как «тревожный прецедент, угрожающий безопасности десятков других азербайджанцев, живущих в Грузии в изгнании».

«Многие независимые журналисты, правозащитники и другие активисты гражданского общества бежали в последние годы из Азербайджана, спасаясь от репрессий, но они все чаще становятся жертвами домогательств и преследований за границей. Они надеялись найти убежище в Грузии, но теперь должны жить в постоянном страхе перед незаконным возвращением в страну своего происхождения», — говорится в заявлении.

Премьеру напоминают, что Грузия является участником европейской Конвенции по правам человека, третья статья которой запрещает пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и однозначно обязывает каждую страну не высылать и не депортировать человека в то государство, где ему угрожает преследование.

Авторы обращения называют похищение Афгана Мухтарли черным пятном на репутации Грузии, которая до сих пор считалась лидером в сфере защиты прав человека на Кавказе. Одновременно международные правозащитники приветствуют начало расследования соответствующими органами Грузии факта похищения азербайджанского журналиста и надеются, что расследование установит личности похитителей и прольет свет на вопросы относительно потенциального участия грузинских властей в этом инциденте.

Комментируя журналистам это обращение и тему похищения Мухтарли, премьер Георгий Квирикашвили отметил, что в настоящее время ведется расследование и необходимо дождаться его результатов. Он также подчеркнул важность сохранения за Грузией имиджа демократического государства.

«Очень важно, чтобы Грузия и в дальнейшем сохранила и развивала свой имидж демократического государства», — заявил премьер.

Напомним, что азербайджанский журналист Афган Мухтарли пропал 29 мая вечером. Как позднее сообщили его адвокаты, журналист был похищен неизвестными у его дома в Тбилиси, силой усажен в машину и доставлен к границе с Азербайджаном. Там, по словам адвокатов, ему подбросили 10 тысяч евро и задержали по обвинению в незаконном пересечении границы и контрабанде.