Орел, 14 июня, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Брату оппозиционера Алексея Навального Олегу, осужденному по «делу «Ив-Роше» и отбывающего наказание в колонии в Орловской области, отказали в смягчении наказания. Такое решение, как передают «Ведомости», принял Урицкий районный суд Орловской области.

diegoattorney За решеткой

«Суд рассмотрел сегодня (14 июня) ходатайство адвоката Олега Навального о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания и отказал в его удовлетворении», — говорится в сообщении суда.

При этом в суде не стали раскрывать причину отказа в ходатайстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными по так называемому «делу «Ив Роше». Олег Навальный был приговорен к 3,5 года лишения свободы, Алексей Навальный — к 3,5 годам условно.

Кроме того, суд обязал Олега выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей, а Алексея Навального — в размере 4,8 млн рублей.

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