Дамаск, 14 июня, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Представитель ООН, занимающийся расследованием военных преступлений Пауло Пинхейро заявил 14 июня, что интенсивные воздушные удары коалиции, возглавляемой США, приводят к «ужасающим жертвам среди мирных граждан» в Сирии, сообщает Reuters.

U.S. Air Force Бомбардировка

Коалиция, возглавляемая США, оказывает воздушную поддержку Демократическим силам Сирии (ДСС), сражающимся против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской Ракке.

Напомним, военные действия против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведутся на территории Ирака и Сирии уже несколько лет. В ходе конфликта гибнет огромное количество мирных граждан.

Так, вооруженные силы Ирака, освобождающие западную часть города Мосул, приняли решение вести массированный артиллерийский огонь по жилым кварталам, где прячутся боевики.

Такое решение было продиктовано желанием минимизировать потери среди военных. Однако это привело к значительному увеличению гибели мирных граждан, проживающих в городе.

Еще один случай гибели гражданских был зафиксирован в марте 2017 года, когда США признали ответственность за смерть свыше 200 мирных граждан от удара американской авиации.