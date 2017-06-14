Киев, 14 июня, 2017, 15:42 — ИА Регнум. Украинское правительство переходит на среднесрочное бюджетное планирование. Теперь Кабмин будет прописывать экономические приоритеты и макроэкономические показатели на три года. Об этом 14 июня на заседании правительства в Киеве заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гройсман

«За всю истории независимости горизонт планирования был один год и то, сегодня запланировали одно, завтра поменяли на другое. В этой связи у государства не было понятной бюджетной политики — что мы делаем в этом году, что в следующем, какие у нас есть приоритеты по выполнению задач по многим направлениям? Таким образом, никакой прогнозированности и понимания в обществе, что мы будем делать и куда мы идем, не было. Мы решили изменить сам подход — перейти на среднесрочное бюджетное планирование. Это значит, что план действий будет не на один год, а как минимум на три года — 18, 19, 20-ые годы, где мы четко определяем, какие экономические показатели мы прогнозируем на три года, какие будут бюджеты, какие есть приоритеты по развитию страны. Мы закладываем последовательный рост экономики — 2,3,4 и 5% за среднесрочную перспективу. Это значит, что у нас будет рост экономики, а мы видим рост экономики в 2017 году. Это значит, что мы будем работать над увеличением рабочих мест в стране, над решением инфраструктурных проблем», — сказал Гройсман.

По его словам, в 2017 году на Украине средняя заработная плата вырастет до 7 тыс. грн (до 270 долл), в перспективе — до 10 тыс грн. (до 385 долл).

«Нет никакого сомнения, что мы оставляем приоритетность повышения качества и стандартов жизни украинских граждан. Мы прогнозируем уже в этом году, что средняя заработная плата будет около 7 тыс. грн. А в среднесрочной перспективе средняя заработная плата в стране должна быть не меньше 10 тыс. грн. Мы видим, что это абсолютно реально. Тем более, что в октябре 2017 года мы планируем после принятия решения парламентом, принять пенсионную реформу, которая значительно повысит пенсионные выплаты и обеспечит бездефицитность в среднесрочной перспективе бюджетной системы», — считает Гройсман.

В свою очередь, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что к 2020 году Минфин планирует уменьшить государственный долг до 55% ВВП. При этом дефицит государственного бюджета составит 2% ВВП.

«Наша задача в течение 2018−2020 годов — уменьшение государственного долга с 66,8% ВВП до 55% ВВП в 2020 году. Дефицит госбюджет мы хотим уменьшить с 3% до 2% ВВП… Предполагается, что в течение трех лет ВВП вырастет более чем на 11%, а инфляция сократится до менее 5%», — прогнозирует Данилюк.

Напомним, 31 мая Кабинет министров утвердил прогноз роста ВВП Украины на 3−4% в 2018—2020 годах. Согласно прогнозу, в 2018 году рост ВВП составит 3%, в 2019 — 3,6%, в 2020 — 4%. При этом инфляция прогнозируется на уровне 7% в 2018 году, 5,9% — в 2019 и 5% — в 2020 году. Уровень безработицы в 2018 году прогнозируется на уровне 9,1%, в 2019 — 8,9% и в 2020 — 8,5%.

Ранее, в июне 2017 года Министерство финансов Украины сообщило, что совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2017 года возрос на 21,12 млрд грн (1,95 млрд долл.) — до 1,973 трлн грн (74,31 млрд долл.). С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении возрос на 4,7%. Согласно сообщению, государственный долг в течение апреля снизился на 0,18% — до 1,673 трлн грн (63,01 млрд долл.), при том что внешний госдолг возрос на 0,45% — до 980,94 млрд грн (36,94 млрд долл.). В то же время в апреле существенно возрос гарантированный государством долг — на 8,82%, до 300,04 млрд грн (11,3 млрд долл.), в том числе внешний — на 9,43%, до 280,57 млрд грн (11,3 млрд долл.). Министерство также уточняет, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США — 42,28%, еще 30,82% — в гривне, 19,3% — в специальных правах заимствования и 6,44% — в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Кабинет министров Украины понизил оценку роста ВВП с 3% до 1,8% и повысил оценку инфляции (декабрь к декабрю) с 8,1% до 11,2% на 2017 год. Обновленный прогноз близок к прогнозу МВФ — рост ВВП на 2% при инфляции 10%. По словам первого вице-премьера — главы Минэкономразвития Степана Кубива, причинами пересмотра оценки динамики экономики стали повышение минимальной зарплаты, прекращение транспортного сообщения с ДНР и ЛНР, ценовая динамика на ключевых для Украины экспортных рынках и пересмотр Международным валютным фондом прогноза стран-торговых партнеров Украины.