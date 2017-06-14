Киев, 14 июня, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Четыре человека умерли из-за вспышки ботулизма на Украине в течение двух недель, сообщают украинские СМИ.

Wikimedia Ботулизм (Clostridium botulinum)

Согласно сообщениям, от ботулизма умер один человек в Одессе, один в Горишних Плавнях, еще один в Сумах и один в Киеве, также несколько человек доставлены в реанимации с заболеванием.

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Прокуратура Кировоградской области на Украине по факту вспышки ботулизма открыла уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений». Подозрение прокуратуры упало на рыбное предприятие в городе Светловодск.

В Запорожской области с начала 2017 года зафиксировано 10 случаев заболевания ботулизмом, 5 человек находятся на данный момент в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной заболевания является чаще всего употребление рыбы, купленной в обычных украинских супермаркетах.

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Как отмечают издания, сыворотки от ботулизма на Украине нет с 2013 года, поскольку министерство здравоохранения не сертифицировало российский анатоксин.

Напомним, комментируя повальное заболевание ботулизмом граждан Украины, председатель Ассоциации торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в стране «умерла система защиты потребителей».

Эксперт уверен, что ответственность за смерти от ботулизма несут не только магазины и производители, которые поставляют некачественную рыбу, но и проверяющие органы, «заинтересованные только в извлечении максимальной прибыли».