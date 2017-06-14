Ярославль, 14 июня, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области вынесла представление мэру города Владимиру Слепцову об устранении нарушения законодательства при строительстве многоэтажного дома в буферной зоне ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Фото Ольги Мазановой Строящийся дом на ул. Некрасова в Ярославле

30 сентября 2016 года департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля было выдано разрешение ООО «Строй Центр» на строительство жилого дома с подземной парковкой расположенного во дворе домом 14−18 по улице Некрасова. Заявленная высота дома составляет 17,21 метра. Однако в прокуратуру области поступила жалоба, что в реальности ведётся строительство дома высотой около 19 метров. Кроме того, даже высота в 17,21 метра является несоответствующей нормам, поскольку дом строится в буферной зоне ЮНЕСКО и высота зданий на земельных участках, примыкающим к объектам культурного наследия, должна быть не больше высоты этих объектов.

Земельный участок, на котором строится дом, граничит с объектом культурно наследия федерального значения «Здание Ольгинского приюта» высотой 18 метров, а так же с объектом культурного наследия регионального значения «Дом Гвоздева, конец XVIII века» высотой 8,8 метра. Соответственно высота возводимого дома не должна превышать 8,8 метра.

«Несколько лет назад ООО «Строй Центр» получило заключение департамента культуры Ярославской области, которое разрешало строительство в этом месте, но оно было ориентировано на бывшее здание Ольгинского приюта с его высотой 18,01 метра и не учитывало дом Гвоздева, который высотой в 8.8 метра. Мы направили запрос в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области, чтобы они проверили законно ли проигнорировали высоту дома Гвоздева. Возможно орган охраны объектов культурного наследия примет решение о демонтаже «лишних» этажей. Подобная ситуация была в Угличе и там собственника заставили убрать лишние метры дома», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Людмила Башмашникова.

Прокуратура Ярославской области вынесла преставление мэру города об устранении нарушения законодательства.