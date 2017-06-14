Москва, 14 июня, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Закон о реновации жилья в Москве Совфед может рассмотреть на заседании 28 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

«Если к нам вовремя поступят документы, мы рассмотрим его на заседании 28 июня», — сказал глава комитета Совфеда по федеративному устройству Дмитрий Азаров.

Госдума в третьем чтении приняла резонансный закон о реновации жилья.

Парламентарии выделяют четыре ключевые поправки, принятые по итогам общения с москвичами, чьи дома попали в программу. Так, первая поправка гарантирует, что граждане, которые живут в коммуналках, должны будут получить отдельные квартиры. Вторая устанавливает порядок включения домов в программу реновации: в первую очередь войдут коммуналки и дома, которые находятся в предаварийном состоянии. Еще одна поправка гарантирует владельцам нежилых помещений предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов. Четвертая касается возможности включения в программу: в программу можно будет попасть не до дня завершения голосования жителей Москвы по этому вопросу — 15 июня, а после принятия закона Госдумой и до подписания его президентом.

Предполагается, что московский городской закон, который вступит в силу одновременно с федеральным, гарантирует гражданам высокие стандарты новой застройки. Они предполагают возведение домов из монолита или панелей современных серий, оснащение кварталов парковками, социальными учреждениями и другой инфраструктурой, а также их озеленение. Помимо требований к благоустройству в документе прописаны требования к отделке квартир и общедомовых помещений. По словам представителей Москомархитектуры, на месте снесенных пятиэтажек планируется строить здания высотой от 6 до 14 этажей, тогда как старая программа не регулировала этажность застройки, из-за чего город «украсили» 25-этажные каменные джунгли.